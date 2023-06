Halimaw si Joker! Nikola Jokic, Nuggets tiniris Heat sa Game 1

NAKAKAANTOK daw ang Game 1 ng NBA Finals – maliban sa mga nasa Ball Arena sa Denver at sa fans ng Nuggets at Miami Heat.

Nag-iwan agad ng marka ang Nuggets sa una nilang laro sa Finals, dinispatsa ang Heat 104-93 Huwebes ng gabi.

Pasabog ng 27 points, 10 rebounds at 14 assists si Nikola Jokic, double-double din sina Jamal Murray (26 points, 10 assists) at Michael Porter (14 points, 13 rebounds, may 2 blocks pa).

“I think that’s what the beauty of this team is,” bida ni Murray. “We have so many different weapons and so many different looks. You’ve got to guard everybody.”

Naka-16 points din si Aaron Gordon at 10 kay Bruce Brown sa Denver na 16 of 20 sa free throws.

“The most important thing is to win a game,” salag ni Jokic matapos ekisan ang ninth triple-dub ngayong season.

Dalawang beses lang bumiyahe sa stripe ang Heat, walang banta maliban sa 26 points, 13 rebounds, 5 assists ni Bam Adebayo.

Si Jimmy Butler, naka-13 points lang sa 14 na tira at may tig-7 boards at dimes.

Naka-limang tres si Gabe Vincent tungo sa 19 points.

Game 2 sa Denver pa rin sa Lunes (araw sa Manila).

(Vladi Eduarte)