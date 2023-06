Foton bardagulan sa PVL Invitational

NAKAHANDA nang managasa ang nagbabalik sa indoor volleyball tournament na Foton Tornadoes sa darating na 2023 Invitational Conference ng Premier Volleyball League (PVL) simula Hunyo 29.

Inanunsiyo ng Foton management sa kanilang social media page ang paglahok ng koponan at opisyal na pagiging 11th na makikipagdambahan at paluan sa women’s volleyball league.

“Ready to take the court by storm. After four years, we’re making our club volleyball comeback!” post ng Foton team sa Facebook.

Wala pang pormal na listahan ng mga manlalaro ang inilalabas ng management, ngunit ayon sa isang mapagkakatiwalaang source ay manggagaling rin sa sister company nitong Chery Tiggo Crossovers ang bubuo sa koponan.

“Definitely sa Chery Tiggo din kukunin iyung mga player,” saad ng nasabing source. “Hayaan na lang daw munang maglabas ng lineup ang management.”

(Gerard Arce)