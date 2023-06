Caviteño nasolo higit P58M Super Lotto jackpot

Nasolo ng isang mananaya mula sa Cavite ang mahigit sa P58 mil­yong jackpot sa Super Lotto 6/49 na binola ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) noong Huwebes ng gabi.

Nakuha ng masu­werteng mananaya ang winning numbers na 14-22-27-40-45-41 na may kabuuang premyo na P58,995,238.20.

Ayon kay PCSO general manager Mel Robles, nabili ang winning ticket sa isang Lotto outlet sa Molino sa Bacoor, Cavite.

Upang makubra ang napanalunan, inabisuhan ni Robles ang lucky winner na magtungo sa main office ng PCSO sa Mandaluyong City at magdala ng dalawang valid ID.

Sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion law, papatawan ng 20% na buwis ang lotto premyo na hi­git sa P10,000. Babawiin naman at mapupunta sa kawanggawa ang mga premyong hindi nakubra sa loob ng isang taon. (Edwin Balasa)

