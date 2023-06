Binuko ni Remulla! P8M suhol bawat suspek sa Degamo slay

Inalok umano ng kampo ng co-mastermind sa pagpaslang kay Negros Oriental Gov. Roel Degamo, ang mga suspek ng tig-P8 milyon para bawiin ang kanilang mga testimonya.

Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla base sa intelligence report na nakarating sa kanya ang alok na tig-P8 milyon ay para sa mga suspek na nakadetine sa National Bureau of Investigation (NBI) detention facility.

Giit ni Remulla nagsimulang magbago ang lahat nang maaresto si Marvin Miranda, itinuturong kasama sa mastermind sa pagtumba kay Gov. Degamo at napasama sa ibang suspek.

Si Miranda ay kinatawan ni dating Justice undersecretary Reynante Orceo na siya rin tinutukoy ni Atty. Levy Baligod, abogado ng Degamo na nag-aalok umano ng suhol sa mga suspek para huwag makipagkoope­rasyon sa gobyerno.

“Yes, yes, if I’m not mistaken, ‘yong unang balita namin, he was offering them P8 million each para ma­ging panatag sila,”ani Remulla.

Samantala, sinabi ni Orceo na nakatakda siyang magpalabas ng statement kaugnay sa naturang alegasyon.

Una nang sinabi ni Remulla na ang pagsasampa ng kaso laban kay Negros Oriental Rep. Arnie Teves, umano’y mastermind ay naiurong matapos na ang 6 o 7 suspek sa Degamo slay ay nabigyan ng abogado.

Nabatid na 10 suspek ang nag-withraw na ng testimonya pero sinabi ni Remulla na hindi niya alam kung natanggap na ng mga suspek ang suhol.

“Pero ‘yon ‘yong balita sa amin na nagiging alok sa loob ng NBI, ‘yon ‘yong intelligence report namin sa loob ng NBI na gano’n na ang alukan ng pera para itong mga tao bumaliktad,” ani Remulla.“‘Yan ang si­gurado ko, inalok mga ‘yan ng pera.”

Samantala, tiniyak ni Remulla na hindi naman humina ang kaso laban kay Teves sa pagbawi ng mga suspek sa kanilang testimonya.

Hihilingin ani Remulla ng DOJ sa Integrated Bar of the Philippines (IBP) na maimbestigahan ang isang abogado sa kasong misconduct matapos na ang kanyang kliyente na si Jhudie Rivero ay nagsampa ng writ of habeas corpus sa Manila City Regional Trial Court para puwersahin ang DOJ na palayain ang kanyang pamilya. (Juliet de Loza-Cudia)

See Related Stories:

Degamo slay suspek bumaligtad

Sinakyan ng mga suspek sa Degamo slay – Remulla: Chopper ni Teves kinumpiska

Teves kasado sa Degamo slay probe ng Senado