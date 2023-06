500 pamilya tinakasan baha sa Iloilo City

Inilikas sa mga ligtas na lugar ang nasa 500 pamilya matapos lumubog sa baha ang 11 barangay sa Iloilo City bunsod ng pag-ulan na hatid ng habagat mula sa buntot ng bagyong Betty.

Ayon kay Charles Vincent Samodio, team leader ng Emergency Operations Center (EOC) ng City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), inilikas ang mga residente dahil sa lampas-tuhod na baha bunsod ng pag-apaw ng mga creek.

“We are also closely monitoring Barangay Calubihan in Jaro because of the possible rise in the water level at the Dungon Creek,” ani Samodio.

Pansamantalang nanunuluyan ang higit sa 1,000 residente sa mga barangay hall, kapilya at gym sa lungsod.

