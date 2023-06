Insentibo sa e-vehicle  iratsada na!

Isinusulong muli ng mga kilalang personalidad sa industriya ng electric vehicles (EVs) ang agarang pagbibigay ng gobyerno ng dagdag pang insentibo kasabay ng kanilang suporta sa balita na magsisimula na ngayong buwan ng Hunyo ang mass production dito sa bansa ng electric motorcycles.

Naglabas ang Department of Trade and Industry (DTI) ng report na masigasig nitong sinasalubong ang kasunduan na isinagawa noong nagdaang May 1 sa Estados Unidos hinggil sa pagpapasimula ng paggawa dito sa Pilipinas ng e-motorcycle at mga kaakibat na gamit nito tulad ng baterya at motor.

Ayon sa ulat, pumirma ng kasunduan ang Filipino-owned firm Integrated Micro-Electronics (IMI) at American company na Zero Motorcycles para sa kooperasyon sa asembliya ng e-motorbikes at sub-assemblies ng mga baterya at mga motor sa bansa.

Malugod namang tinanggap ng mga stakeholders ang report na nagsasabing magsisimula na ang local mass production ng e-motorbikes ngayong buwan ng Hunyo kasabay ng kanilang pag-asam na mapadali ang pagsama ng two at three-wheelers sa EV import tariff break kaysa sa nakatakdang rebyu ng Executive Order No. 12 sa susunod na taon.

Kaugnay nito, marami namang mga kilalang personalidad sa industriya ng EV ang malugod na tumanggap sa nasabing ulat na sila ring nananawagan na isama ang e-motorbikes sa pansamantalang suspensiyon ng taripa sa ilalim ng EO 12.

Katulad ni Professor and Fellow for Education of Stratbase ADR Institute Louie Montemar na idiniin na dapat maisama ang e-motorcycles sa executive issuance dahil maaari itong maging alternatibong moda ng transportasyon sa gitna ng nagtataasang presyo ng gasolina.

Sinabi rin ni Stratbase ADR Institute President Dindo Manhit na ang pagrepaso sa nasabing EO ay kinakailangan dahil ang kasalukuyang bersyon nito ay ‘unfair.’

Samantala, sinabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian na kailangan pang paigtingin ang paggamit ng EVs sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Electric Vehicle Industry Development Act (EVIDA) bilang solusyon sa pagtaas ng presyo ng petrolyo.

Sa update na inilabas ng Presidential Communications Office, ang kolaborasyon sa pagitan ng IMI at Zero Motorcycles ay nagkakahalaga ng $65 milyon na magagamit upang masuportahan ang elektripikasyon ng transportasyon ng bansa.

Ang kasunduan ay inaasahang makapagbibigay ng trabaho sa mahigit 200 na manggagawa sa mga sektor ng assembly line, manufacturing, packing, at shipping ng 18,000 na EVs kada taon.