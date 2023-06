Xian, R’Bonney magsasama sa New York City

Mamayang gabi ang alis pa-New York City ni Xian Lim.

Ayon sa handler ni Xian na si Mhit Pimentel, may event sila sa NYC ng June 3 at 4.

“May fashion show ng June 3. Sa June 4 naman ‘yung Philippine Independence event sa may Madison Ave. at kasama ni Xian doon sina Cesar Montano, Megan Young, Mitoy Yonting, Venus Raj, Super Tekla, Boobsie Wonderland, at si Miss Universe 2022 R’Bonney Gabriel,” tsika ni Mhit.

Sa June 7 daw ang flight nila pabalik ng Pilipinas.

Hindi raw puwedeng magtagal sa Amerika si Xian dahil kailangan nitong mag-taping para sa GMA-7 series nila ni Jennylyn Mercado, ang ‘Love. Die. Repeat.’, dahil noong May 30 lang nag-resume ang proyektong ‘yon.

Nakaisang taping pa lang daw uli si Xian at pagbalik niya ay ratsada na naman siya sa project na ‘yon.

May ilang KimXi fan naman na taga-Amerika ang nag-message sa amin at susuportahan daw nila ang event ng boyfriend ni Kim Chiu sa New York City.

Ang ibang fans daw nina Xian at Kim ay manggagaling pa sa ibang cities sa Amerika at pupunta lang ng New York City para makita ang Kapuso actor.

Bongga! (Jun Lalin)