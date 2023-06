Walang sukuan! Kelot 5 beses sumubok bago maging CPA

Talaga namang basta pangarap hindi dapat sinusukan. Pinatunayan ‘yan ng isang lalaki sa TikTok na ibinahagi ang kanyang 5th take journey hanggang maging ganap na accountant.

Siya si Mark Jeric Lainez na kamakailan lang ay napasama sa inilabas na listahan para sa May 2023 Licensure Examination for Certified Public Accountants.

Binahagi ni Mark sa kanyang TikTok account na (@markjericlainez) ang kanyang reaksyon nang makapasa siya. Sey niya sa caption, “CPA na po ako! Thank you lord.”

Sa unang parte ng video, ipinakita niya ang una hanggang ika-apat na beses niyang paglagapak hanggang sa panglima niyang take ay tuluyan na siyang nakapasa.

Bakas ang nag-uumapaw na tuwa at saya sa mukha ni Mark habang hindi naman niya mapigilan na umiyak.

Humakot ang naturang video ng higit 120,000 views at daan-daan libong komento mula sa mga madlang pipol.

Para kay @girlnextdo0r13, “Omg!!!! congrats po!!! sobrang deserve!!! God is always good!!!”

“GRIT. The highest form of perseverance despite failures and cruel challenges in life, chosen to go on,” sabi naman ni @seraphimsanji. (Moises Caleon)

