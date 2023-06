TVJ humingi ng bendisyon, taimtim na nagdasal bago ang pamamaalam

Sa bagong gawang Facebook account na TVJ (may 1,168 na like sa mga oras na sinusulat ito) na-post ang mga kaganapan bago nga ang pagsalang nina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon sa harap ng kamera, sa Facebook ng ‘Eat Bulaga’ lang pinalabas ang pamamaalam nila sa TAPE, Inc. at hindi sa telebisyon.

Makikita nga sa video na mahigit dalawang minuto, ang taimtim na panalangin ng grupo sa pangunguna ni Tito.

Sa dressing room ginawa ang pagdarasal, na kung saan ay siya rin nilang tambayan, kainan, at kung ano-ano pa.

Makikita rin sa video sina Joey, Vic, pati na sina Maine Mendoza, Jose Manalo, Wally Bayola, Ryzza Mae Dizon, Allan K., at production staff ng show, sa pangunguna nina Direk Poochie Rivera, Jenny Ferre (na nakatungo).

Bahagi ng dasal nila ang pasasalamat na nagkasama-sama sila sa loob ng 44 taon.

“We praise and thank You for removing all obstacles… so that we are here together… We praise and thank You for the guidance that You’ve given us…

“We lift up to You Lord our program that we have nurtured for 44 years, that You have given us, as a gift.

“We lift up to You our cast, production staff, our selves… That You may help us and guide us, in this undertaking that we are about to do. And we will all continue to help the people, to help our families…

“We lift up to You, whatever happens. We lift up to You Eat Bulaga… that the program we carry on thereafter.

“Sumasainyo po ang aming panalangin, kami po ay lumalapit at humihingi ng bendisyon Niyo…”

Sa huli ay sabay-sabay na nagsabi ng ‘Amen’ ang lahat, at nagpalakpakan.

Mababasa rin ang mga mensahe sa bagong FB page na `yon na kahit saan magpunta ang TVJ, ‘Eat Bulaga’ ay susuporta sila. Hiling nila na maging maayos din ang lahat. (Dondon Sermino)