Subic sasalubingin mga triathlete

Walang katulad na karanasan sa karera ang naghihintay sa mga kalahok mula s 33 bansa na mga magtutuos ng lakas at tibay pagkaripas ng Century Tuna full IRONMAN and 70.3 races sa Hunyo 11 sa Subic Bay.

Pinananatili ang magarang kondisyon buong taon, binago ang Subic course upang magkaroon nang magarang makakarera ang mga elite na maglalabo-labo para sa mga pangunahing karangalan ng 3.8km swim, 180km bike, 42km run race (full IRONMAN) at 1.9km swim, 90km bike, 21km run (70.3).

“We have retained much of the race course from last year but we also made some improvements in managing the race to provide the triathletes an even better racing experience,” sey Huwebes ni race director Neville Manaois.

Pinapayuhan din niya ang mga sasabak na uminom ng sapat sa ruta dahil sa mainit na klima sa pangunahing lugar ng triathlon sa bansa na nag-aalok ng balanseng paghamon at pagsubok.

Suportado ang event ng Vinfast, Active, Gatorade, Hoka, Roka, Breitling Co., Fulgaz, Hyperice, Qatar Airways, Red Bull, Santini at Wahoo.

(Elech Dawa)