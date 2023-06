Showbiz nagluksa sa paglayas nina Tito, Vic at Joey sa TAPE, Inc.

Umulan ng crying emoji sa social media dahil sa ‘paglayas’ nina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon sa TAPE Incorporated, ang producer ng ‘Eat Bulaga’, na pag-aari ng mga Jalosjos.

Sa loob ng halos 44 taon sa ere, halos lahat na yata ng Pilipino, o kahit mga artista, ay naging parte ng ‘Eat Bulaga’.

Tulad ni Ice Seguerra na sumikat dahil sa ‘Eat Bulaga’. Magkahalo ang emosyon na naramdaman niya, na masaya ng malungkot.

Malungkot dahil hindi niya akalain na umabot sa ganito ang lahat.

“Pero masaya ako dahil malaya na sila. ‘Eat Bulaga’ is ‘Eat Bulaga’. Kahit saan network sila mapadpad, walang paltos silang makakalipad! Kaya sulong lang Dabarkads. Simula pa lang ito nang mas maningning na hinaharap,” sabi pa ni Ice.

Si Vina Morales na kamakailan ay naging hurado nga sa singing contest ng ‘Eat Bulaga’ ay hindi rin makapaniwala.

“Salamat po Dabarkads na naging parte ako ng show ng ilang dekada. From Broadway Studio to the new studio. Salamat po.”

Dinaan naman ni Allan K sa mga nakasulat sa kanyang bag ang nararamdaman.

“Let me hug you!” ang nakasulat sa bag ni Allan, at kitang-kita nga ang malungkot na imahe ng mukha ng komedyante.

“Always and forever… Eat Bulaga!” caption ni Alden Richards sa photo na mistula siyang nakaluhod, nakatungo habang nasa stage ng ‘Eat Bulaga’.

Si Alden nga ang isa sa patunay na nagbago ang buhay ng dahil sa ‘Eat Bulag’a, dahil sa AlDub nila ni Maine Mendoza.

At paalala ng mga fan sa kanya, huwag na huwag siyang maggi-guest sa bagong show na ipapalit sa ‘Eat Bulaga’, o ipapalit sa TVJ.

At sinigurado naman ng malapit kay Alden na hinding-hindi raw ito gagawin ng Kapuso actor.

Hindi rin makapaniwala si Rochelle Barrameda na nagbago ang buhay dahil sa ‘Eat Bulaga’, bilang Sexbomb dancer.

“Dito ako nagsimula. Dito ako umpisang nakilala. Dito ako lumaban at bumawi. Hanggang may spaghetti ako pababa at pataas. Nakakalungkot lang.”

Ganoon din ang sintimyento ni Sugar Mercado.

“Habang may bata may ‘Eat Bulaga’. Alam ng Panginoon Diyos ang puso ng bawat tao. Sila ang totoong mabuti at nakapagpasaya ng milyon-milyong tao. Mahal ko ang ‘Eat Bulaga’, TVJ! Mabuhay po kayo!”

Hirit naman ni Pauleen Luna, “‘Eat Bulaga’ meant so much to me. Forever grateful.”

Pahayag naman ni Ciara Sotto, “I’m sharing this here because this was not allowed to go live on air on your television sets. We may feel like it’s the end of an era, but we hold on to God’s promise that ‘God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose.”

“‘Eat Bulaga’ is TVJ!” sabi ni Mariel Rodriguez-Padilla.

“The world is really changing!” sey naman ni Camille Prats na may kasamang umiiyak na emoji, na nagsimula rin sa ‘Eat Bulaga’.

“This is soooo sad!” hirit ni Ruffa Gutierrez.

“This is sad!” pahayag ni Regine Velasquez.

“TVJ forever!” sabi ni Charlene Gonzalez.

“Naiiyak ako. Sobrang sakit ng puso ko. Maraming Salamat ‘Eat Bulaga’!” sambit naman ni Jopay Paguia, na sumikat din bilang Sexbomb.

“Walang hanggang pasasalamat sa inyo. Mahal ko kayo Dabarkads!” say ni Ruru Madrid.

Marami naman ang naiyak sa pinost ni Joey de Leon na video ng isang batang umiiyak, dahil wala na nga ang ‘Eat Bulaga’.

“Gusto ko pang makita ang ‘Eat Bulaga’. Mami-miss ko ang ‘Pinoy Heny’o,” humahagulgol na sabi ng batang lalaki.

Mami-miss daw niya sina Joey, Vic.

“Wag ka nang umiyak, just pray and we’re working on it!” sabi naman ni Joey.

“‘Eat Bulaga will forever be a part of me. This is where I met my husband and had my 2 kids. All dabarkads will forever be in my heart. I love ‘Eat Bulaga’. I love Bulaga family!” sabi ni Ruby Rodriguez, na naka-base na sa Amerika ngayon.

Idinaan naman ni Ogie Alcasid sa pagtanaw ng utang na loob sa ‘Eat Bulag’a ang kanyang mensahe, na may hashtag na #tribute, #paggalang.

“My very first regulat TV gig was on ‘Eat Bulaga’ as I was a part of a group called ‘Hitmakers’ with Cheenee, Gay M., Gary B., and the late Ed Puzon in the year 1989. And as I branched out into being a recording artist, EB was always there to give us the platform to sing and perform. I know this is not the end for the iconic EB. Only start of a new beginning!” sabi ni Ogie.

At siyempre, ramdam na ramdam ang lungkot sa mensahe ni Jeny Ferre sa Facebook, na kalakip pa ang photo ng kaibigan.

“Book ka na… alis na tayo.

“Marami akong kuwento sa’yo. Umalis na pala ako sa kompanya na pinagtatrabahuhan ko. Ibang byahe na ng buhay ang sisimulan ko!” malungkot na mensahe ni Jeny.

(Dondon Sermino)