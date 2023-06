Shohei Ohtani, Los Angeles winasiwas ang Chicago

NAG-DELIVER ng dalawang home runs si Shohei Ohtani tampok ang pinakamalayo ng career na 459-foot drive para ihatid ang Los Angeles Angels sa 12-5 win laban sa Chicago White Sox nitong Miyerkoles.

Overall, pumalo ng apat na two-run homers at may isang solo shot ang Angels sa MLB regular season game.

Nilagay ni Mike Trout ang Los Angeles sa scoreboard 2-0 ang kanyang 476-foot shot sa first inning. May isa rin si Taylor Ward.

Dumating ang unang homer ni Ohtani na nasukat sa 425 feet sa third, hinambalos ang first-pitch fastball ni Lance Lynn tungo sa 4-1 lead. Sa fourth, nasentruhan muli ng Japanese two-way player ang full count fastball ni Lynn paalpas sa bullpen sa right center. Ni hindi na nga tinignan ni Lynn ang paglayag ng bola nang lumagutok sa bat.

“I’m feeling good right now,” ani Ohtani sa pamamagitan ng interpreter. “I’m putting good swings on pitches I should be hitting hard.”

(Vladi Eduarte)