Selosong mister tinodas misis saka nagpakamatay sa kulungan

Isang araw makalipas patayin ang kanyang misis dahil sa selos, nagpakamatay ang mister nito sa pamamagitan ng pagtalon mula sa kisame ng banyo sa loob ng kanilang selda sa Tabuelan, Cebu noong Miyerkoles.

Ayon kay Police Captain Gerald Casalme, hepe ng Tabuelan Municipal Police Station (MPS), bandang alas-kuwatro nang hapon nang lumundag ang 48-anyos na suspek na una ang ulo mula sa kisame ng banyo ng kulungan.

Kinasuhan ito ng parricide matapos niyang pagtatagain hanggang sa mapatay ang misis nitong si ‘Janice’ sa kanilang bahay sa Sitio Ibabao sa Barangay Poblacion noong gabi ng Mayo 30 matapos magselos ang una sa hinalang may karelas­yong ibang lalaki ang biktima.

Lumabas ng bahay ang suspek at may bitbit ng itak nang bumalik ng bahay. Pinagtataga nito sa iba’t ibang bahagi ng katawan ang asawa na idineklarang dead on arrival sa ospital.

Inamin ng suspek ang krimen nang madakip ito ng mga tauhan ng Tabuelan MPS. Ayon sa mga kaanak ng suspek, gumagamit umano ito ng shabu at posibleng lango ito sa droga nang patayin nito ang kanyang asawa. (Edwin Balasa)