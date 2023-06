Poe sa mga motorcycle taxi firm: Tiyakin kaligtasan ng drayber, pasahero

Kung magkakaroon ng batas na maglelegalisa at magkokontrol sa motorcycle taxis sa bansa, makakasigurong ligtas ang mga rider at pasahero bukod sa mananatiling mababa ang mga bilang ng mga naaksidente.

Sa joint hearing ng Senate Committees on Public Services and Local Government kamakailan, itinuon ang diskusyon sa training at skills know-how ng mga rider sa paggamit ng motorsiklo para masigurong ligtas sila sa mga aksidente sa lansangan.

“We need to legalize to reflect the reality on the ground but we also need the highest safety standards to make this a true mobility alternative,” sabi ni Senadora Grace Poe, chair ng Senate committee on public services.

“The established vulnerability of motorcycles as a mode of transportation calls for the government to step in,” dagdag pa niya.

Sa naturang pagdinig, sinuring mabuti ang Angkas, JoyRide at Move it, ang mga kompanyang pinayagang mag-operate sa ilalim ng tatlong taong pilot program ng Department of Transportation, tungkol sa safety training na kanilang ibinibigay sa kanilang mga drayber.

Samantala, nababahala si Senador Raffy Tulfo sa bilang ng mga aksidente na kinasasangkutan ng Angkas, ang market leader na humahawak ng 30,000 slot sa 45,000 sa ilalim ng pilot program, kung saan may naitalang 7,500 aksidente noong 2022 lamang.

“What I want is dapat kapag may naaksidente na rider ninyo na may pasahero, agad-agad pupunta kayo sa hospital, agad-agad babayaran ‘yong hospitalization, sagutin niyo everything,” giit ni Tulfo.

Ayon kay Grab Senior Executive Vice President Lim Yew Heng, sa Thailand, Vietnam at Indonesia kung saan sila nag-o-operate din, gumagamit sila ng teknolohiya para ma-monitor ang ugali at driving skills ng kanilang mga drayber bukod pa sa kaligtasan at tamang pagsasanay ng mga Grab driver. (Dindo Matining)

See Related Story:

Poe, PCC bet walang cap sa mga motorcycle taxi