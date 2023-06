PNP pinaigting manhunt vs killer ng brodkaster

Pinaigting pa ng Philippine National Police (PNP) ang inilunsad nitong manhunt laban sa isa pang suspek na bumaril at pumatay sa brodkaster na si Cresenciano ‘Chris’ Aldovino Bunduquin sa Calapan City, Oriental Mindoro noong Miyerkoles.

Ayon kay PNP chief Gen. Benjamin Acorda Jr., pinalawak ang pagtugis sa natitira pang suspek hindi lang sa lungsod kundi sa lahat ng sulok ng lalawigan at mga kalapit na lugar.

Pinakilos din ni Acorda ang iba pang unit ng pulisya para mabilis na masukol ang suspek.

Nauna nang bumuo si Police Regional Office (PRO) 1V-B director Police Brig. Gen. Joel Doria ng special investigation task group (SITG) ‘Bunduquin’ para tutukan ang imbestigasyon sa pamamaslang kay Bunduquin, 50-anyos, host ng programang ‘Balita at Talakayan’ sa DWXR101.7 Kalahi FM at may-ari ng MUX online radio sa Calapan City.

“Police investigators in Calapan, Mindoro are looking into various angles to identify the suspects and the possible motives behind the killing,” ani Acorda.

Magbubukas ng kanyang tindahan si Bunduquin sa kahabaan ng C5 road sa Barangay Sta. Isabel nang sumulpot ang riding-in-tandem na mga suspek at pinagbabaril ang biktima bandang alas-4:20 nang madaling-araw.

Tumakas ang mga suspek pagkatapos ng krimen pero hinabol ng anak ng biktima ang mga ito lulan ng kotse, nabundol niya ang sasakyan na nagresulta sa pagkakabahulog at pagtama ng ulo sa semento ng suspek na nakilalang si Narciso Ignacio Guntan habang tumakbo palayo sa lugar ang suspek na sentro ngayon ng manhunt.

Sinabi ni Acorda na prayoridad ng SITG na pinamumunuan ni Oriental Mindoro Provincial Director Col. Samuel Delorino ang pagdakip sa nakatakas na suspek.

“Pieces of evidence gathered at the crime scene are now being carefully studied along with the testimonies of witnesses, which we hope will give our investigators solid leads moving forward,” dagdag ng PNP chief.

Samantala, umapela si Acorda sa publiko na makipag-ugnayan sa kanila ang sinuman na may impormasyon sa kinaroroonan ng suspek.

“We will work round-the-clock to catch the perpetrators of this dastardly act, which we condemn in the strongest possible terms,” giit ng heneral.

Tiniyak din ni Acorda na handa ang PNP na bigyan ng seguridad ang mga miyembro ng media na may banta sa kanilang buhay basta ipaalam lang agad ito sa kanila para maiwasang maulit ang parehong trahedya.

