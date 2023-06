Pisay hakot award sa Singapore int’l innovation

Wagi ng iba’t ibang award ang mga estudyante mula Philippine Science High School – Main Campus at Central Visayas Campus sa idinaos na Singapore International STEM Innovation (SISTEMIC) 2023 na may temang, “Designing A Sustainable Tomorrow.”

Ginanap ito noong ika-24 hanggang 29 ng Mayo. Layunin ng event na ito na pag-isahin ang mga estudyante na may edad 14 hanggang 18 upang mag-compete at mag-innovate sa larangan ng STEM.

Kabilang sa mga award na kanilang nasungkit ay Young Innovative Engineer (Overall Gold), Young Innovative Engineer (Overall Bronze), Best Engineering Product, 1 silver, at 1 bronze.

Dalawa sa kategorya na kanilang sinalihan ay ang Design and Build Challenge (Main Event) at STEM Innovation Challenge.

Bukod dito, nagkaroon din sila ng oportunidad na makipag-collab sa iba pang international students.

“The whole PSHS System commends all of the participating Pisay students and teacher coaches who work together in pursuit of excellence and in shaping a more sustainable world through science,” pagbati ng Pisay sa kanilang Facebook post.