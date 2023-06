My Star papasinghutin ng alikabok ang mga karibal

HAHARUROT si My Star sa 3-Year-Old & Above Maiden Race ngayong araw sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Rerendahan ni dating Philippine Sportswriters Association Jockey of the Year Patty Dilema ang kabayo sa distansyang 1,200-meter race.

Inaasahang mapapalaban si My Star sa pitong bagitong kasali sa event na suportado ng Philippine Racing Commission at may nakalaang P20K added prize sa winning 3-year-old horse lang.

Papalag din sina Oras Na, Deus Ex Machina, Tiago’s Angel, Gold Rush, Iris, Impressive Victory at Golden Jaraywa.

Ayon sa mga karerista sa social media, medyo balikatan ang bakbakan ng mga batang kabayo sa pangalawang karerang nakatakda kaya tiyak maganda ang labanan na sisimulan sa alas ala-6:05 ng gabi.

Isa ang kaganapan sa walong race na ini-schedule ng MMTC na paniguradong magpapasaya na naman sa mga karerista.

(Elech Dawa)