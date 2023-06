Mga fan nabuhay dugo: Liza, Enrique magkasama sa photo ng balikbayan

Biglang nabuhay ang dugo ng mga fan nina Liza Soberano at Enrique Gil, dahil sa pinost na mga photo ni Maquie Raquiza Sarmiento sa kanyang Instagram.

“Hanggang sa muli Pilipinas,” simpleng caption ni Maquie, na obvious na balikbayan.

Kasi nga, makikita sa photo na kasama niya ang mga kamag-anak, mga kaibigan, mga dating katrabaho, at sa pang-anim na photo (slide) ay makikita na magkatabi ang LizQuen, ha!

Makikita si Liza na naka-peace sign, habang todo smile naman si Enrique sa tabi niya.

“Have a safe trip Maquie. Thank you for sharing the pictures of LizQuen. Panatag na ang isip namin as loyal LizQuen fans. They don’t deserve this kind of negative publicity!” sabi ng fan.

“Thanks for sharing. We love LizQuen! So, hindi pala totoo! Our happy pill in one frame. You make us the true solid LizQuen fans happy!” ang pinagsama-samang mensahe ng mga tagahanga.

Pero, may nagri-react din na baka old photo raw `yon, kaya pilit nilang kinukulit si Maquie na ibahin ang caption, at sabihing bagong photo `yon.

‘Kaloka! Hahahaha!

(Dondon Sermino)