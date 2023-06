Maxine Estaben inulila ang ‘Pinas lipat ng Ivory Coast

IPAGPAPATULOY na ni dating national fencing athlete at former University Athletic Association of the Philippines women’s Rookie of the Year/MVP Maxine Isabel Esteban ang pangarap na makapag-2024 Paris Summer Olympic Games ‘di na para sa ‘Pinas kundi sa Ivory Coast.

Siniwalat ito ng 22-anyos na 2019 Philippine Southeast Asian Games women’s foil bronze medalist team member sa International Fencing Federation (FIE) profile kung saan siya world No. 84.

Sumulat din ang balingkinitang tisay na dalaga sa Philippine Fencing Association (PFA) at hiniling sa FIE na talikuran ang tatlong taong paghihintay sa pagkatawan sa Ivory Coast, na siya namang inaprobahan ng FIE. Humingi na rin si Esteban ng ‘clearance’ sa Philippine Olympic Committee (POC).

“As we believe in and support the Olympic spirit that sports know no nationalities, we are happy for Maxine for her decision, and as such we are requesting for the FIE to waive the three-year waiting period of her representation in Côte d’Ivoire so that she can continue, without interruption all training and participation in all FIE competitions, for her personal improvement and goal achievement,” may halong lungkot na komento PFA president Richard Gomez Huwebes.

Hindi napabilang si Esteban sa buwang itong national team sa Cambodia SEA Games dahil nagpagaling sa ang former world No. 62 sa ACL injury na nakuha mula sa 2022 Cairo World Fencing Championships.

Isa ring dating Ateneo Blue Eagles, kaka-graduate lang ni Esteban ng Summa Cum Laude sa Applied Arts and Sciences sa University of Pennsylvania.

Mahahanay siya kina Wesley So ng chess na nasa USA na, at Jaja Santiago ng volleyball at Yuka Saso ng golf mga nag-Japanese citizen tapos iwanan ang national team.

Sa gabay ni coach Andrea Magro, sunod-sunod ang mga pligsahan ni Esteban mula nitong Enero-Mayo . Subaka sa Paris/Cairo/Plovdiv World Cups at Turin/Busan/Shanghai Grand Prix.

(Gerard Arce)