Opisyal nang miyembro ng Rain or Shine si Mac Belo.

Nakuha ang big man mula Meralco sa one-on-one trade para kay Norbert Torres halos dalawang linggo na ang nakakaraan.

Binigyan ng one-year deal ang dating UAAP Finals MVP mula FEU Tamaraws.

“The terms and conditions have been settled, and Mac already practiced today,” balita ni team governor Atty. Mert Mondragon Huwebes.

Hindi masyadong nagamit ang 6-foot-4 frontliner sa Bolts, inaasahang mabibigyan ng second chance sa ilalim ni coach Yeng Guiao sa Elasto Painters.

Inaasahang makakalaro na si Belo sa second game ng RoS sa PBA On Tour ngayon laban sa Phoenix sa Ynares-Antipolo.

Pinirmahan ni Belo ang kontrata kasama ang agent na si Edgar Mangahas at sina Guiao, assistant coaches Caloy Garcia at Ricky Umayam, at team manager Jireh Ibanez.

(Vladi Eduarte)