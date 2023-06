Mababang budget utilization ng DICT kinalampag

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Kamakailan ay ating kinalampag ang mga opisyal at tauhan ng Department of Information and Communications Technology (DICT) sa isinagawang oversight hearing ng House Committee on Appropriations.

Mahalaga ang pagsasagawa ng ganitong pagdinig dahil ating nalalaman kung ang mga pinondohang proyekto ay naipatupad mula noong inaprobahan ang budget para sa calendar year.

Dahil sa pagdinig, atin pong napag-alaman na mababa ang budget utilization ng DICT. Ibig sabihin, mabagal din ang pagsasagawa nila ng mga proyektong makakatulong sana sa taumbayan.

Halimbawa na lang ay ang kanilang alokasyon noong 2022 at sa continuing fund para sa 2023. Nasa 3 percent lamang ng P827 milyong ICT at Cybersecurity Policies Development and Management budget sa ilalim ng Program 1 (ICT Governance Program) ang obligated, at 2 percent lamang ang disbursed.

Sa Program 3 (ICT Capability Development), umaabot lamang sa 11.4 percent ng P146 milyong pondo para sa Industry and Countryside Development sa 2023 ang obligated, at 5.25 percent lamang ang disbursed.

Nakakalungkot ding malaman na wala pang nagagamit ang DICT sa P2.4 bilyong pondo para sa libreng Wi-Fi sa mga pampublikong lugar at P50.6 milyong pondo nito para sa libreng Wi-Fi sa mga State Universities and Colleges.

Atin ding natuklasan ang paglilipat ng pondo ng DICT papunta sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA). Maituturing po itong fund juggling kaya hiniling natin sa chairman ng Commission on Audit na magsagawa ng fraud audit sa DICT.

Natalakay din sa oversight hearing ang makupad na implementasyon ng National Broadband Plan. Nakapag-obliga lamang ang DICT ng P41.6 milyon mula sa nakalaang P1.8 bilyong budget nito o 2.2 percent.

Ipinaalala natin kay Secretary Ivan Uy na noong budget hearing, tinanong ko siya kung magkano ang kailangan sa national broadband para makarating sa Mindanao. Mayroon nang P1.5 bilyon ang DICT kaya inaprobahan natin ang P2 billion sa 2023 budget.

Maraming ahensiya ng gobyerno ang nangangailangan ng pondo kaya nanghihinayang ako sa P2 bilyon na hindi naman nagagamit ng DICT.

Ating itinutulak sa mga opisyal ng DICT na kasuhan nila ang mga dating opisyal at tauhan ng ahensya na may kaugnayan sa mga proyektong hindi napatupad.

Ginagawa po natin ito dahil nais nating matupad ang hangarin ng ating mahal na Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na ma-digitize ang gobyerno. DICT dapat ang pinakamabilis sa lahat ng ahensiya ng gobyerno. Paano maaasahan ang ahensiyang ito kung sila ang pinakamabagal sa proseso at sa paggamit ng budget?

Noong nakaraang linggo ay nagkaroon naman ng pagtitipon ang mga kasapi ng Party-list Coalition Foundation Inc. para ihayag ang buong suporta ng grupo sa liderato ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez.

Taos-pusong pinahahalagahan ng PCFI ang natatanging liderato ni Speaker Romualdez at ang kanyang matatag na dedikasyon sa prinsipyo ng demokrasya. Pinupuri namin ang kanyang malaking ambag na hindi lamang nagpapalakas sa House of Representatives bilang isang institusyon, kundi pati na rin sa aming pinahahalagahang koalisyon.

Nagpapasalamat kami sa kanyang mahalagang serbisyo sa bayan. Sa ilalim ng kanyang gabay, matagumpay nating hinaharap ang mga hamon at itinataguyod ang pag-unlad ng ating bansa.

Bilang mga kinatawan ng sambayanan, taos-puso naming pinahahalagahan ang kanyang mga pagsisikap sa pagkamit ng mapayapang kapaligiran sa Kongreso.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!