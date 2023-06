Kiyomi Watanabe kakayod para makabalik sa Olympics

Mahabang pagsubok at sangkaterbang partisipasyon ang kailangan ni 2020+1 Tokyo Olympian judoka at four-time Southeast Asian Games champion Kiyomi Watanabe upang mag-qualify uli sa 2024 Paris Olympics.

Nais makabawi ng Fil-Japanese judoka sa susunod na taong quadrennial sportsfest sa maagang pagklaglag sa women’s under-63kgs (half-middleweight category) sa Tokyo Games preliminaries.

Dalawang sunod na hindi rin siya nakasalang sa 2022 Vietnam Southeast Games at 2023 Cambodia SEA Games nitong Mayo matapos tanggalin ang kanyang dibisyon ng host country.

“Yes definitely. Pero mahaba ang hahabulin niya,” pahayag ni Philippine Judo Federation (PJF) secretary-general Dadid ‘Dave’ Carter sa Abante Sports Huwebes ukol sa mambabalibag. “She is still affected by the Tokyo performance. Masakit pa dun sa bata eh. We hope she recovers from that soon.”

Nasa world No. 152 lang ang 26-anyos na Cebu City-born, Japan-based judoka samantalang 138th sa Olympic rankings na may 23 puntos, kung saan may qualification status na pinanghahawakan na Continental Quota.

Pero inaasahang maglalaro siya sa mga International Judo Federation (IJF) approval upang makakuha ng puntos na magpapaangat sa kanyang rankings.

“We still don’t know right now, but matagal pa naman ang deadline which is June 2024 pa,” hirit ni Carter, na isa ring Board member ng Philippine Olympic Committee (POC).

Isa sa mga pinaghahandaan ni Watanabe ang muling maka-Finals ng kanyang kategorya matapos makuha ang silver medal sa 2018 Jakarta-Palembang Asian Games. “Her coaches are targeting the Asian Games. Yazaki Yuta is slowly guiding her to be on track again for Paris 2024.”

Ilan sa mga umaasang makakapasok din sa Olympics sina SEA Games champions at Fil-Japanese Rena Furukawa sa women’s under-57kgs at magkapatid na biennial meet medalists Shugen Nakano sa men’s under-66kgs at Keisei Nakano sa men’s under-73kgs.

(Gerard Arce)