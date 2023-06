KDLex talbog DonBelle sa pa-ayuda sa mga fan

Idinaan sa social media ng DonBelle fans ang pagka-miss nila na makitang magkasama sina Donny Pangilinan at Belle Mariano on and off screen.

“Sobrang miss ko kayo! But as long as alam kong happy kayo, nakakapag-rest and relax.. Ok na rin ako. Mahal ko kayo! Pipiliin ko kayo lagi’t lagi #DonBelle,” tweet ng isang DonBelle fan.

Huling nakitang nagsama ang dalawa sa ‘Star Magic All-Star Games 2023’ noong May 21. Si Belle kasi ang muse ng Dream Team kung saan naglaro si Donny.

Almost two weeks na nga nang huli nilang makita ang dalawa at uhaw na sila sa bagong moments nina Donny at Belle.

Miss na nga rin nilang mapanood sina Donny at Belle sa isang TV show or pelikula kaya waiting mode na rin sila sa pagsisimula ng taping ng kauna-unahang teleserye ng DonBelle, ang ‘Can’t Buy Me Love’.

Anyway, kung ang DonBelle ay bihirang makitang magkasama, nagpaulan naman ng ayuda sina KD Estrada at Alexa Ilacad sa social media.

Mega post kasi ang dalawa sa social media na magkasama sila kahit walang silang work kahapon.

Todo ang kilig ng KDLex fans sa mga pa-ayuda ng dalawa katulad ng twinning shoes post ni KD sa kanyang Instagram story at si Alexa naman ay nag-post sa kanyang Instagram story ng Starbucks date nila ni KD.

“Hindi ko kinakaya pagpapaulan nyo ng ayuda! @kdestrada_ @alexailacad. Sinarado nila ang MAY ng AYUDA,” tweet ng isang masayang KDLex fan.

Anyway, mas lalong matutuwa ang KDLex fans dahil malapit nang mapanood ang dalawa sa ‘Pira-pirasong Paraiso’ na kauna-unahang teleserye nina KD at Alexa as love team dahil few days ago nga lang ay nagsimula na silang mag-taping.

