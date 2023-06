Kaya lumayas sa Lakas – Digong Sara bad trip sa pagsipa kay Arroyo

Malalim ang dahilan kaya lumayas sa Lakas-CMD si Vice Pre­sident Sara Duterte, ayon sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte.

Isa sa posibleng dahilan ay ang pagsipa kay dating Pangulo at Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo bilang senior deputy speaker ng Kamara de Representantes dahil sa pagkakasangkot umano nito sa tangkang kudeta kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez.

“From the looks of it, parang hindi nagustuhan ni Sara, ni Inday, ‘yong ginawa nila kay [former] President Arroyo,” wika ni Duterte sa interview ni Pastor Apollo Quiboloy sa SMNI news channel.

“But for her to take the extreme step of resigning, mukhang malalim ang (dahilan) niya. There’s more to it than meets the eye ika nga. Parang ganon,” dagdag ng dating pangulo.

Noong nakaraang buwan, nag-resign si VP Duterte sa kanyang posisyon bilang chairperson ng Lakas-CMD, kung saan nagsisilbi si Romualdez bilang presidente at chairman emeritus naman si Arroyo, matapos alisin ang huli bilang senior deputy speaker.

Mariin namang itinanggi ni Arroyo na binalak niyang palitan si Romualdez bagama’t ginusto niya noong 2022 na maging speaker muli. Sabi ni dating Pangulong Arroyo, siya ang na­ging instrumento sa paglikha ng UniTeam kaya hindi siya papayag na mawasak ito.

Sa pagsasara naman ng 1st Regular Session ng 19th Congress, nagbigay ng video message si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Kamara de Representantes na magkaisa na at iwasan ang bangayan sa politika.

“Remain united, determined, and passionate. Be the voice of the people and fulfill your duties as servant leaders in your respective districts and provinces,” giit ni Marcos.

Ganito rin ang naging pana­wagan ni Romualdez sa pagsasara ng sesyon ng Kamara noong Miyerkoles.

“Pursuant to our shared vision of a strong republic, leaders of major political parties in these august halls have expressed their unwavering commitment to work together for the passage of the pro-people legislative agenda of President Marcos. The unity that we have shown in the performance of duty, and our relentless action in keeping the legislative mill grinding to full efficiency, are now reaping fruits for our beloved institution,” diin ni Romualdez.

See Related Story:

Arroyo nanumpa bilang senior deputy speaker