Kabahan na sila! Jovelyn, Rachel balik-tambalan

NAGING mainit ang muling pagtanggap ng Cignal HD sa pagbabalik ni Sgt. Jovelyn ‘Bionic Ilongga’ Gonzaga matapos magserbisyo sa national beach volleyball team at maglaro sa ibang koponan ng mahigit dalawang taon.

Sasabak muli sa indoor taraflex court ang 31-anyos mula Jordan, Guimaras pagkapahinga ng isang kumperensya sa 6th Premier Volleyball League (PVL) upang katawanin ang bansa sa 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia nitong Mayo.

“Adding more firepower to our already awesome roster. The Bionic Ilongga is back in #Awesomenation,” ayon sa HD Spikers Facebook reels Huwebes.

Pormal ng pinayagang makabalik sa indoor volleyball ang 5-foot-8 opposite hitter upang maglaro uli sa team niyang pinaluan sapul nung 2017 sa Philippine Super Liga, hanggang lumipat sa Army Black Mamba Lady Troopers nung 2020 PVL Open Conference bubble sa Ilocos Norte.

“Masaya ako at nakabalik ako sa Cignal, marami akong pinagdaanan sa team na ito. Makakasama ko na ulit sila at excited ako sa magiging laban namin this conference. Ibibigay ko lahat para sa awesome nation,” lahad ni Gonzaga na kakasa sa Invitational Conference katapat ang siyam na koponan at galing sa Japan at Australia.

Sa pagbabalik-Cignal, muling makikita ang tambalan nila ni Rachel Anne Daquis na halos dekada ang naging pagsasama sa RC Cola Army Troopers sa PSL upang buuin ang “GonzAquis” tandem, kung saan ang huli ang nag-abot ng bulaklak at cake sa pagbabalik ng una sa ensayo.

“Alam ko ilalaban niya ako at ipaglalaban ko rin siya at ang team namin. Subok na kami ng panahon ni Rachel. Ang gaan lang sa loob na makakasama ko ulit siya for sure isa lang goal naming: ang Championship,” panapos na sey ng 2022 Subic FIVB World Tour gold medalist at Vietnam SEA Games bronze winner.

Makakasama nila sina Frances Molina, Ria Meneses, Roselyn Doria, Gel Cayuna, Toni Rose Basas, Geneve Casugod, Jerrilli Malabanan, Claudiene Troncoso, Angelique Dionela at bagong recruit na si Vanie Gandler mula Ateneo Blue Eagles.

Pansamantalang binakante ni Gonzaga ang pwesto sa Army sa nagdaang All-Filipino Conference noong Marso upang mag-national beach volleyball squad na nabigo sa medal sa Cambodia SEAG.

(Gerard Arce)