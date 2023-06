Job security, isulong para sa mga Pilipino

Ang job security ay isa sa mga pangunahing isyu sa ating bansa ngayon na nangangailangan ng agarang pansin. Sa katunayan, ayon sa isang survey na isinagawa ng Social Weather Station ngayong first quarter ng 2023, ang 69% ng mga Pilipino ay nahihirapang makahanap ng trabaho sa kasalukuyan. Patunay ito na nangangailangan tayo ng konkretong aksyon upang matugunan ang naturang isyu.

Para sa akin, pinakamahalaga ang mga ordinaryong Pilipino, ang mga pinakamahihirap, dahil masakit makarinig na mayroon tayong mga kababayan na minsan ay natutulog na lang sa gabi na walang laman ang sikmura.

Kaugnay nito, nagpapasalamat naman ako sa mga kapwa ko mambabatas sa pag-apruba sa Senate Bill No. 2035 o ang Trabaho Para sa Bayan Act. Si Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva ang principal author nito at isa ako sa mga co-author at co-sponsor. Layunin ng batas na ito na magtatag ng “Trabaho Para sa Bayan Plan” na magsisilbing isang komprehensibong blueprint para sa paglikha ng trabaho at pagpapabilis ng pagbangon ng ating ekonomiya.

Ang planong ito ay maglalaman ng short-term at long-term goals, kabilang na ang pagpapalago sa ekonomiya, pagpapabuti sa competitiveness ng ating mga manggagawa, pagsuporta sa mga negosyo, at pagsusulong ng isang attractive business environment para sa mga investors. Hangad nito na masiguro na sustainable ang ating economic growth at nadadama ito ng lahat ng antas ng lipunan sa pamamagitan ng paglikha ng mga trabaho at kabuhayan sa iba’t ibang sulok ng bansa.

Maliban sa Trabaho Para sa Bayan Act, ilang panukala rin ang aking isinulong para makamit ang layunin nating paunlarin ang ekonomiya at lumikha ng mga oportunidad para sa mga Pilipino. Nariyan ang One Town, One Product Philippines Program bill na ni-ratipikahan ng Senado kahapon na naglalayong pasiglahin ang paglago ng mga malilit na negosyo sa bansa at magbigay ng tulong sa mga lokal na industriya. Isa tayo sa may-akda at co-sponsor ng nasabing panukala.

Kahapon din ng madaling araw, inaprubahan na sa Senado ang SBN 2020 na naglalayong itatag ang Maharlika Investment Fund. Lahat naman po tayo ay gustong tuluyang maka-recover ang ekonomiya. Pero pinaalalahanan natin ang Ehekutibo na siguraduhing masusunod at maipapatupad ang lahat ng mga safeguards na nakasaad dito kung sakaling ito ay maisabatas. Pangalagaan natin at siguruhin dapat na walang pondong mawawala sa korapsyon o magagamit sa maling paraan. Unahin natin palagi ang interes ng bansa at kung ano makakabuti sa mga Pilipino, lalo na sa mga mahihirap.

Samantala, bilang Chair ng Senate Committee on Health, batid ko rin na maliban sa employment, may pangangailangan din ang ating mga kababayan para sa mas accessible na healthcare services. Kaya naman nitong linggo rin, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kapwa ko senador sa pag-apruba sa isinusulong nating SBN 2212 o ang Regional Specialty Centers Act, na aking inisponsoran.

Layunin ng batas na ito na magtatag ng mga specialty centers sa iba’t ibang rehiyon sa bansa. Sa kasalukuyan kasi, karamihan sa Metro Manila lamang tayo may ganitong uri ng mga pasilidad. Paraan ito para mailapit natin ang specialized healthcare services sa ating mga kababayan, lalung-lalo na ‘yung mga mahihirap.

Samantala, tuluy-tuloy pa rin tayo sa pag-iikot sa buong bansa para naman personal na kumustahin at matulungan ang ating mga kababayan. Nitong May 28, nagtungo ako sa Quezon province para mag-inspeksyon sa itinatayong Super Health Center sa bayan ng Sariaya. Nag-inspeksyon din ako sa ginawang konkretong daan sa loob ng compound ng bagong Local Government Complex na ating sinuportahang mapondohan noon. Namahagi rin tayo ng tulong sa mga mahihirap doon. Sinundan naman ito ng ating pagdalo sa Pasayahan Festival sa Lucena City kung saan namahagi rin tayo ng tulong sa mga residente.

Noong May 27, dinaluhan ko rin ang groundbreaking para sa itatayong Super Health Center sa Escalante City sa Negros Occidental. Namahagi rin tayo ng tulong sa mga mahihirap sa siyudad. Matapos ito, dumalo rin tayo sa Manlambus Festival sa lungsod kung saan naman namahagi tayo ng dagdag na suporta sa ilang carabao owners sa naturang pagtitipon.

Noong nakaraang linggo rin, May 26, nagtungo ako sa Misamis Oriental para naman daluhan ang groundbreaking ng mga Super Health Center sa bayan ng Libertad at Brgy. Balubal, Cagayan de Oro City. Namahagi rin ako at ang aking team ng tulong sa mga kababayan natin sa naturang mga lugar.

Maliban diyan, ipinadala ko rin ang aking team nitong nakaraang mga araw sa Aurora, Antique, Cotabato City, Iloilo, Ilocos Sur, Nueva Ecija, Surigao del Norte, Samar, Lanao del Sur, Davao del Norte, at Quezon province para mamahagi rin ng tulong sa iba’t ibang sektor.

Nagkaroon din ng groundbreaking ng Super Health Center sa Socorro, Surigao del Norte at dinaluhan ng aking staff na namahagi rin ng tulong sa mga nangangailangan doon.

Personal naman nating dinaluhan noong May 30 ang pagtitipon ng Philippine Councilors League – Western Samar Chapter para talakayin ang usapin ukol sa climate change. Magkaiba man kami ng posisyon ngunit pare-pareho naman kami ng trabaho bilang legislator. Kaya naman ang palagi nating pakiusap sa kanila, huwag limitahan ang kanilang trabaho sa paggawa ng batas, bagkus ay maging bukas sila sa pagtulong sa mga kababayan nating nangangailangan.

Hindi pa rito natatapos ang ating trabaho. Bagaman at mayroon tayong nakamit na maliliit na tagumpay, batid ko na marami pa tayong kailangang gawin upang matiyak ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Sa abot ng aking makakaya ay patuloy akong magseserbisyo para sa kapwa ko Pilipino, lalo na po ang mga mahihirap, ang mga hopeless at mga helpless na walang ibang matakbuhan kundi ang ating gobyerno.