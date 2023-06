Jimmy Butler, Nikola Jokic ikakampay agad mga tropa

Wala dapat sa 77th NBA Finals si Jimmy Butler at Miami Heat.

Dumaan sila sa play-in para maging No. 8 sa East pero itinumba ang No. 1 Bucks, sinunod ang Knicks bago sinipa ang defending conference champion Celtics sa pitong laro sa ECF.

“This is a special group,” pagmamalaki ni coach Erik Spoelstra sa kanyang team.

Pangungunahan ni Butler ang Heat laban kay Nikola Jokic at Denver sa Finals, Game 1 ngayong araw.

Seven-time finalist na ang Miami, habol ang pang-apat na titulo pero una nina Butler at Adebayo. Nganga ang Heat sa Lakers noong 2020 bubble Finals.

“I would like to say that I’m never rattled. I’m very calm,” ani Butler.

Pero hindi lang Jokic vs. Butler ang Finals. May big-time support cast sila: Jamal Murray kay Jokic, Bam Adebayo kay Butler.

Isa sa armas ng Heat ang kanilang three-point shooting na sumirit nitong playoffs.

Fourth-worst sa regular season ang kanilang 34.4 percent shooting, pero sa playoffs ay umakyat ng 39.0 percent at maangas na 43.4 percent kontra Celtics. Higit 13 3s ang naibabaon ng Miami bawat laro.

‘Yun lang, may size ang Nuggets kaya mahihirapan ang Heat na masilip ang basket mula malayo.

(Vladi Eduarte)