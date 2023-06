Jessica Soho ‘di lalayas sa Kapuso

Mananatiling Kapuso ang Philippines’ most awarded broadcast journalist na si Jessica Soho, na hayun nga’t muling pumirma ng kontrata sa GMA Network nitong May 31.

Ang bongga ni Jessica na sa loob ng halos apat na dekada, nakapagbigay siya ng karangalan sa Pilipinas, kasama na ang first-ever George Foster Peabody award noong 1999, at 2014.

Si Jessica rin ang tinanghal na ‘Most Trusted TV Host for News and Current Affairs’ ng Reader’s Digest Trusted Brands Awards for 13 consecutive years. She was also the first UP College of Mass Communication alumna to receive the Gawad Plaridel Award for Journalism.

“Jessica Soho is not only ‘The Philippines’ most awarded broadcast journalist,’ she is also one of GMA Network’s most-prized gems. Bilang isa sa mga itinuturing na mukha ng GMA Network, naging matibay na institusyon si Jessica ng GMA News, at isa siya sa mga nirerespetong haligi ng award-winning team ng GMA Public Affairs,” sabi ni GMA Network Chairman and CEO Atty. Felipe L. Gozon.

“Ang kanyang programang ‘Kapuso Mo, Jessica Soho’ ay patuloy na number 1 sa viewers at humahakot ng karangalan sa loob at labas ng bansa. Kaya hindi kataka-taka, na mula noon, hanggang ngayon, isa pa rin siya sa mga tinitingalang broadcast journalist sa Pilipinas. Kaya naman, ako at ang buong GMA Network ay nagagalak na nananatili siyang Kapuso,” dugtong na sabi pa ni Atty. Gozon.

Sabi naman ni Jessica, “Walang hanggang pasasalamat. GMA has been my home for the past 38 years and counting. Kung walang GMA, walang Jessica Soho. Ganun lang iyun kasimple.

“I promise to continue sharing my ideas and pitching storylines and program concepts as well as mentoring our production staff. My colleagues will bear me out on this – hindi ako madamot,” saad pa ni Jessica.

(Dondon Sermino)