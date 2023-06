Hindi namin kalaban ang ‘Eat Bulaga’ – Kim

Super tanong ang mga reporter kay Kim Chiu tungkol sa pamamaalam nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon sa TAPE Incorporated na pag-aari ng mga Jalosjos, at producer ng ‘Eat Bulaga’.

Marami nga ang nalungkot sa nangyaring ito. Na sabi nga, parang mahirap tanggapin, na makalipas ang halos 44 taon, heto at may pagbabagong naganap.

“Change is nandiyan talaga ‘yan, eh. Parang hindi naman natin mababago `yan.

“And then, ‘yung high respect ng bawat isa sa TVJ, is really there. Kahit saan man sila magpunta, or kung ano man, susuportahan at susuportahan sila. Walang taong hindi nakakakilala sa kanila.

“Sobrang taas ng respeto natin sa kanila. So kung ano ang desisyon nila, and whatever is happening sa kanila, sa base nila, it’s for them. But for us, we just have keep in supporting kung saan man sila magpunta.

“And that’s what they need also, the support.

“Lahat naman tayong mga artista, kailangan natin ng suportahan talaga. Hindi tayo maghihilahan pababa.

“We have to push each other forward. Lalo na sa mundo ng showbiz,” sabi ni Kimmy.

Tulad ng lahat ng Pilipino, naging bahagi rin ng buhay ni Kim ang ‘Eat Bulaga’. Na sabi nga, habang may bata, may ‘Eat Bulaga’.

“Of course! Of course! Kaya ‘yung respeto natin, nando’n talaga!” simpleng chika niya.

So, wala nang kalaban ang ‘It’s Showtime?’

“Wala naman kaming franchise. So parang we’re just there to have… Hindi naman sila kalaban. Kasi sila may prangkisa sila.

“Pare-parehas lang kaming maghahatid ng saya.

Anyway, ang bongga nga ni Kim, na hindi na mabilang kung ilang commercial ang na ang nagawa niya, ha! Imagine, mula sa mga beauty product, pagkain, hanggang damit, pinagkakatiwalaan si Kim.

At heto nga ngayon, siya naman ang endorser ng Sisters Sanitary Napkins. Tuwang-tuwa nga siya sa presscon na ginawa sa kanya ni Miss Aileen Choi Go, dahil ang laki-laki nga raw.

“Ang laki ng presscon, ang laki ng event. Nakakatuwa.

“Pero, nakakatuwa kasi going 18 years na ako sa showbiz, pero ang dami pa ring nagtitiwala sa akin.

“Grabe, ang dami nang nangyari sa showbiz. Ang daming mga artista.

“We live in a social media world. Iba na ang mundo ngayon, after pandemic.

“Kaya masaya ako. Sobra akong naha-happy!” sabi na lang ni Chinita Princess.