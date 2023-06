Harmie Constantino patok sa ICTSI Valley golf challenge

Pupuntiryahin ni Harmie Nicole Constantino ang pangatlong sunod na korona paghambalos ng 11th Ladies Philippine Golf Tour 2023 P875K ICTSI Golf Challenge sa Valley Golf and Country Club sa Antipolo, Rizal sa Hunyo 5-7.

Patok ang 21-anyos, 4’11” ang taas na pambato ng Taguig sa tatlong araw na torneong nagsisilbing pang-anim na yugto sa taong ito ng LPGT, hatid ng International Container Terminal Services, Inc. at inoorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc.

Ito’y bunsod sa pagbaon ni Constantino ng pares na eksplosibong pagbalikwas sa Luisita (Tarlac) at Villamor (Pasay) noong Mayo 11 at 26 para sa kambaal na come-from-behind win.

Pero tiyak na pukpukan pa rin ang labanan hanggang sa dulo ng 54-hole golfest lalo’t gigil ang mga karibal na masawata ang kanyang pananalasa .

Kabilang dito sina Chihiro Ikeda, Daniella Uy, Sarah Ababa, Pamela Mariano, Florence Bisera, Gretchen Villacencio, Monica Mandario, Rev Alcantara, Korean Seoyun Kim at iba pa. (Ramil Cruz)