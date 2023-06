Geo mapping sa mga lupang sakahan ilalarga

Iniutos ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na isailalim sa geo mapping ang lahat ng mga lupang pansakahan sa bansa upang mapataas ang ani ng mga magsasaka.

Ang direktiba ay ginawa ng pangulo sa ipinatawag na pulong sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement (PRISM) sa Malacañang.

Sinabi ng pangulo na dati nang ginagawa ang geomapping ng ilang mga ahensiya ng gobyerno kaya dapat na ipagpatuloy ito upang malaman kung alin ang mga lupang dapat na matutukan para lumago ang produksiyon ng mga magsasaka.

“We are putting together everything kasi mahirap naman ipa-survey lahat. So, para alam na natin ‘yong mga areas and it started also with irrigation, sa NIA. So, from that, ‘yong titling problem na sinasabi natin, magiging mas madali. So, kung maalis na natin ang titling problem, mas madali na lahat,” anang pangulo. (Aileen Taliping)

