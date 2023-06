Duterte ayaw umepal sa drug campaign ni PBBM

Malamig si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte sa mungkahing gawin siyang drug czar upang matigil ang illegal drug trade sa bansa na kinasangkutan ng ilang mga tauhan at opisyal ng Philippine National Police (PNP).

Sinabi ng dating pangulo sa pana­yam sa kanya sa telebisyon nitong Huwebes nang madaling-araw, hindi na tamang eeksena pa siya dahil mayroong nakaupong presidente at tungkulin nito na ipatupad ang batas at lutasin ang mga krimen.

Bigyan aniya ng pagkakataon si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na gawin ang kanyang trabaho dahil mahigit isang taon pa lamang ito sa puwesto at hindi basta agad-agad na malulutas ang problema sa ilegal na droga at krimen.

“Mukhang hindi na rin tama because there is the president duly elected and it is his duty to enforce the law and solve crimes. Let us give Marcos the leeway to do his job,” anang dating pangulo sa TV program ni Pastor Apollo Quiboloy.

Binigyang-diin ni Duterte na sa ngayon, ang mga pulis ang nakikita niyang problema dahil tila walang takot ang mga ito sa kanilang mga ginagawa.

Kung sa kanyang administrasyon a­niya nangyari itong pangungupit ng ilegal na droga mula sa mga nakukum­piskang ebidensiya ay papatayin niya ang mga pulis na gumagawa ng ganitong kalokohan.

Sinabi ni dating Pangulong Duterte na kuntento siya sa ginagawa ni Marcos dahil napalutang niya ang mga opisyal at tauhan ng PNP na sangkot sa ilegal na droga.

Matatandaang lumutang ang mungkahi sa Senado na gawing drug czar si Duterte dahil sa isinagawang imbestigasyon sa umano’y cover-up ng mga pulis sa P6.7 bilyong drug raid sa Maynila noong Oktubre 2022. (Aileen Taliping)

