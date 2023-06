Bryle Arellano, John Cayaba pumapalag sa UAE chessfest

PUMOSTE ng magkahiwalay na panalo sina Bryle Arellano at John Vincent Cayaba upang manatiling malakas ang tsansa sa Dubai Open, 2023 – Category B Miyerkoles ng gabi sa Dubai Chess & Culture Club sa UAE.

Lumikom ang dalawang Pinoy woodpusher ng tig-apat na puntos matapos kalusin sina Anel Muratova ng Kazakhstan at Talab Rami ng Syria sa round 5, ayon sa pagkakasunod.

Kasalo sina Arellano at Cayaba sa fifth hanggang 11th place sa event na ipinatutupad ang nine rounds Swiss system, kalahating puntos ang kanilang hinahabol sa apat na chessers na nasa tuktok.

Sila ang may mga 4.5 points bawat isa na sina Raji Abuazizah ng Palestine, Fide Master Maxim Gavrilov ng Russia, Ediz Kocak ng Germany at Woman FM Alexandra Zherebtsova ng FIDE.

Kailangan manalo nina Arellano at Cayaba sa round 6 upang makahabol sa tuktok at mapalapit sa asintang titulo.

Sunod kay Arellano si Russian Daler Ashrapov ng habang kay Cayaba si FM Michael Kevin George ng Egypt.

(Elech Dawa)