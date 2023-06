Breanna Labadan lumanding na ika-7 sa Asian gymnastics

NILADLAD ni Breanna Labadan ang husay na hatid ng European training camp sa pagposte ng 56.70 points sa pagtapos ng hoop at ball events para pumampito overall sa individual all-around qualifiers pagsiklab ng 14th Senior Rhythmic Gymnastics Asian Championships Huwebes sa Ninoy Aquino Stadium.

Isang bronze medalist sa Hanoi 31st Vietnam Southeast Asian Games 2022, siya ay maymay 28.50 sa hoops at 28.20 sa ball.

Sasabak pa si Labadan sa club at ribbon sa kompetisyon na inoorganisa ng Gymnastics Association of the Philippines at suportado ng Philippine Sports Commission.

Nilaktawan naman ni cancer survivor at 2019 PH 30th SEA Games gold medalist Daniela dela Pisa, ang hoops, at nasa ika-33 puwesto sa iskor na 23.15 puntos sa ball event.

Pero giniit ni competition manager Anna Carreon na karapat-dapat na sumabak sa all-around finals si Dela Pisa dahil mayroon pa ring mga club at ribbons sa kaganapan ngayon.

(Lito Oredo)