Bet mo? Ice cream chili garlic flavor

Ngayong tag-init masarap lumafang ng mga malalamig na pagkain gaya na lamang ice cream pero titikim ka ba kung ang toppings nito ay chili garlic?

‘Yan ang paandar ng TikTok account na Meme Funny (@memefunny81) kung saan mapapanood ang proseso ng paglalagay ng kakaibang topping sa vanilla ice cream. Imbes kasi na matatamis gaya ng chocolate or strawberry, ay uusok ang bibig mo sa chili garlic na kanyang inilagay.

Mapapansin din ang pulang-pula na kulay nito na tanda lamang sobrang anghang nito.

Nakatanggap ang naturang video ng halos 3 milyong views at dagsang komento.

Sabi ni @nighthighlight717, ani, “How does the oil not hardening?!”

Tila relate rin dito ang user na si @secret_walang_clue01 na napa-mention na sa kanyang kakilala. Aniya, “@mikamikacha sabi sayo e lagyan natin ng chili oil yung ice cream mo.

“No one: yeah, can I have vanilla ice cream with chili oil on top? oh, and make it spicy,” saad ni @user6823861560251.

“Sheesh walang sinabi pa din yan sa sili ice cream ng bikol,” hirit naman ni @khangkhungkhernitsu.

“Bet hahaha cold and spicy ang peg!” dagdag pa ng isa.

Ikaw, bet mo ba nito? (Moises Caleon)