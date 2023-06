Ben Adamos pinagpalit kina Reden Celda, Tzaddy Rangle

Pinamigay ng NLEX sina Reden Celda at Tzaddy Rangle sa Phoenix para kay Ben Adamos.

Inaprubahan na ng PBA Trade Committee ang 2-for-1 trade.

Nakakuha ng Road Warriors ng big man na puwedeng stretch kay Adamos, sa taas na 6-foot-7 ay may tira mula sa labas. Sina Mike Miranda at Jake Pascual lang ang lehitimong bigs ng team.

“I need a big badly and tamang-tama ang dating niya,” ani coach Frankie Lim Huwebes kay Adamos na player niya din dati sa Perpetual Altas. “He can help us in so many ways, including rebounding and stretching the floor.”

Noong 2020 pa nasa NLEX si 6-7 Rangel, samantalang dumating si six-year veteran Celda noon lang October.

(Vladi Eduarte)