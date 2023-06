Bagong uso! Lalaki nagpalagay ng gulay sa ulo

Kung inaakala mong sa lutuin lang pwede ilagay ang gulay, dyan ka nagkakamali dahil ngayon, keri na rin pan-design sa ulo!

Tulad na lamang ng lalaki na ito sa TikTok. Ang trip niya? Maglagay ng pechay sa kanyang bunbunan.

Pinost ito ng user na si Risky G#4 (@hotffc) sa kanyang account. Mapapanood sa video ang isang lalaki na nasa salon para sa kanyang bagong ‘hairstyle’ o gulay style nga ba?

Makikita sa unang parteng video ang isang tubo na nakapatong sa kanyang ulo at nang unti-unti itong tanggalin ng staff ay tumambad ang isang tali ng gulay .

Inulan naman ito ng libo-libong komento mula sa mga netizen, marami sa kanila ang nagtatanong ng, bakit? Ano ang kanyang trip?

Para kay @cool_kid_sid, ani, “Preparing for next Met Gala season lol.”

“He told the barber, he wanted the celery stock cut,” saad ni @kevin_on_tiktok.

Banat ni @meh888, “Lettuce all bask at the floradoo, requires jell and a 10-30-20 fertilizer.”

“New hairstyle just leaked,” biro ni @dicegoblinentertainment.

“Omg imagine hearing a compliment… your hair look healthy and greeny,” dagdag pa ng isa.

Ikaw, bet mo ba ng ganitong hairstyle? (Moises Caleon)

See Related Story:

Bet mo? Ice cream chili garlic flavor