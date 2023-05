WHO sa Russia: Lubayan mga ospital ng Ukraine

Nagbabala ang World Health Organization (WHO) sa Russia na itigil ang pagbomba sa mga ospital sa Ukraine dahil paglabag ito sa international humanitarian law.

Ayon sa WHO, higit 1,000 pag-atake sa mga ospital ng Ukraine ang naitala simula nang pasabugin ito ng Russia mahigit isang taon na ang nakararaan.

Bilang epekto, apektado ang mga supply, pasilidad, transportasyon tulad ng mga ambulansiya at paghahatid ng serbisyo sa mga pasyente.

Iginiit ni Dr. Janno Habicht, kinatawan ng WHO sa Ukraine na isa itong anyo ng kalupitan dahil pinagkakaitan ng Russia ang mga mamamayan ng bansa na tumanggap na atensyong medikal sa dinaranas nilang mga sakit.

“Attacks on health care are a violation of international humanitarian law. They deprive people of the care they need and have wide-ranging, long-term consequences,” ani Habicht.