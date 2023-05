Underwater cross agaw-eksena sa Cebu

Patok sa social media lalo na sa mahilig sa underwater adventure ang isang krus sa Cebu na inilagay sa ilalim ng tubig!

Ito ay nasa sandy area ng Gibitngil dive site ng Medellin, Cebu. Malaki umano ang potensyal na maging susunod na atraksyon sa Cebu ang underwater cross na ito na talaga namang kamangha-manghang tingnan mula sa kailaliman.

Ayon sa LGU ng Medellin, plano nilang lagyan ng halaman ang paligid nito at i-rehabilitate ang ilang bahagi ng coral reefs na nasira na.

Dagdag pa rito, ang agaw-eksenang ganap na ito ay naisakatuparan dahil sa pagtutulungan ng iba’t ibang organisasyon at samahan.

Sa mga larawang shinare ni Giles Anthony Villamor masasaksihan ang buong proseso sa paglalagay ng naturang krus. Mula sa pagbuhat dito ng truck na nasa barko hanggang sa mismong pag-aayos ng mga divers nang nasa ilalim na ito.

“This commemorative cross will soon find its way to the bottom of Tañon Strait off the island of Gibitngil. A donation from the Phil. Navy in commemoration of 500 years of Christianity, the concrete underwater cross will form part of the underwater attractions for divers and snorkeling enthusiasts,” sabi pa ng Municipality of Medellin Cebu sa kanilang FB post. (Moises Caleon)