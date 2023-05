Tuloy raw sa TV5: TVJ ‘di sa noontime ikakasa

Dahil sa nakakawindang na pangyayari kahapon sa ‘Eat Bulaga’, kina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, at sa TAPE, Inc. ng pamilya Jalosjos, after magpaalam na nga ang TVJ sa nasabing production company, talaga namang maraming nalungkot.

Ang sabi nga, isa raw ang May 31, 2023, sa pinakamalungkot na mga araw sa Philippine TV history.

Ang GMA-7 kung saan umeere ang ‘Eat Bulaga’ ay naglabas din ng official statement.

“We are saddened by today’s unexpected turn of events with regard to ‘Eat Bulaga’. GMA has been the home of Eat Bulaga for many years and we still have a block time agreement with TAPE until the end of 2024 for the noontime slot. Together with all the Filipino fans, we pray for a smooth and swift resolution of their issues.

“Maraming salamat sa patuloy na suporta, mga Kapuso.”

Pinag-uusapan naman ang Instagram post ni Joey de Leon.

Caption ni Joey sa video ng live Facebook announcement nila, “We’re not signing off … we are just taking a day off!”

Komento ng isang showbiz insider na nakausap namin, “Ano ang ibig sabihin ni Joey sa ‘We are just taking A DAY off’?!”

Feeling ng taong ‘yon, ang ibig daw sabihin ni Joey ay isang araw lang silang mawawala at may bago na silang show.

“Remember June 1 na bukas (today), baka may show na kaagad sila,” sabi ng taong kausap namin kahapon.

Ayon naman sa isang source namin na kilalang malapit din sa mga taga-TV5, ang alam daw niya talaga ay kausap nga ni Tito Sotto si Albee Benitez ng Brightlight Productions.

May duda ang taong ‘yon na papasok talaga sa Kapamilya Network ang TVJ, pati ang ibang Dabarkads.

Pero sa pagtatanong-tanong ng taong ‘yon, malabo raw na back-to-back ang ‘Eat Bulaga’ ang ang ‘It’s Showtime’ sa noontime slot.

“Ang alam ko, puwedeng sa late afternoon slot ilalagay ang show ng TVJ, o kaya sa early evening.

“Noon pa kasi may dine-develop nang show na pre-programming ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’. Balak nila na after ng news, may show na ilalagay bago ang show ni Coco (Martin).

“Puwedeng mapaaga ang news ng TV5 at ilalagay ang show ng TVJ at bago papasok ang primetime shows.

“Puwede rin namang ilagay sa late afternoon ang show ng TVJ at saka ang news na mas maigsi na ang timeslot at saka papasok ang ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

“Maniwala ka, hindi ilalagay sa noontime slot ang show ng TVJ,” tsika pa ng kausap namin.

Naku abangan na lang natin kung talagang magkakaroon ba today ng show sa TV5 sina Tito, Vic, at Joey, pati na rin ang ibang Dabarkads.

Samantala, inaabangan naman ang magiging komento ng mga taga-‘It’s Showtime’ lalo na si Vice Ganda sa pangyayaring ito sa ‘Eat Bulaga’.

‘Yun na!