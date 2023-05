Tulfo nakahanda 120 panukalang batas

Itutulak ni ACT-CIS party-list Rep. Erwin Tulfo ang panukala upang magkaroon ng mas maraming oportunidad ang mga persons with disabilities (PWD) at senior citizens, bahagi ng 120 bills na kanyang isasampa oras na makapagtrabaho na sa Kamara de Representantes.

“I’m keen on filing a lot of bills, I have 120 right now lined up. Half of it, centered toward poverty alleviation and helping the poor,” sabi ni Tulfo sa isang panayam.

Nang tanungin kung anong partikular na panukala sinabi ni Tulfo na “Unang-una sa lahat to require private companies, corporation to hire at least five percent of their manpower coming from the PWD sector and senior citizen.”

Si Tulfo ang ikatlong nominee ng ACT-CIS party-list at nanumpa sa puwesto noong Martes. Opisyal itong manunungkulan kapag nagpadala na ang Commission on Elections ng certificate of nomination sa Kamara. (Billy Begas)