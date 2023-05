TikToker pauso sa sinigang na hotdog, siomai

Kung gusto mo rin ng kakaibang twist sa tipikal na classic sinigang, susubukan mo kayang lagyan ito ng siomai at hotdog?

Ito ang pinasilip ng isang TikToker na si Ricky M. (@rickhulet). Binahagi niya sa kanyang account ang video ng pagluluto niya ng sinigang pero imbes na karne ng baboy o seafoods, ginamit niyang main ingredient ang siomai at hotdog!

Wala naman daw itong pinagkaiba sa normal na luto ng sinigang dahil mayroon pa rin itong mga orihinal na sangkap gaya ng kangkong, okra, at iba pa.

Dahil dito, nakatanggap ito ng libo-libong views at komento.

“Idk about the hotdogs but siomai doesn’t sound too bad,” sabi ni @lockcover

“Don’t knock it till you try it…personally I won’t,” kwelang hirit ni @fuglyho3z.

Tila may suggestion naman ang user na si @jose.licardo, aniya, “Spam and cornbeef po sa afritada boss pa try.”

“As long na mabubusog ka at nasarapan ka walang mali sa niluto mo kahit pa hindi sya nakasanayan ng mga tao,” paliwanag naman ni @itsdayanaraa_mauro.

Bukod dito, sabi ng uploader, ginawa niya umano ang kakaibang version na ito para lamang sumubok ng iba.

Ikaw, titikim ka ba nito? (Moises Caleon)