Tela, burdang Pinoy tampok sa Morocco

Kabilang sa idinaos na exhibit sa Morocco ang ipinagmamalaking mga tela at burda na mula sa ‘Pinas.

Ito ay ang ‘La brodérie marocaine rencontre les brodéries du monde’ o Moroccan embroidery meets the embroideries of the world.

Pinangunahan ito ng Philippine Embassy sa Rabat, Morocco bilang paggunita sa National Heritage Month at pagbibida ng mga gawang Pinoy.

Ilan sa mga ito ay nagmula sa iba’t ibang lalawigan sa Luzon, Visayas, at Mindanao gaya ng barong tagalog, hablon, at yakan.

“The Philippine Embassy in Rabat celebrates NATIONAL HERITAGE MONTH this year by participating in a week-long exhibit on the art of embroidery at the “Espace Expressions CDG” Art Gallery… the barong tagalog, “hablon” and “yakan” are on display highlighting the rich and unique Filipino heritage in its fabric,” ayon sa Philippine Embassy.

Talaga namang pambihira sa ganda ang mga likhang Pinoy! (Moises Caleon)