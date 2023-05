Sisi Rondina tamang timpla sa Choco Mucho

Maaaring makabuo ng mas malalim na opensiba ang Choco Mucho Flying Titans sa pagpasok sa koponan ni two-time Southeast Asian Games medalist at season 81st University Athletic Association of the Philippines (UAAP) MVP Chery Ann “Sisi” Rondina sa ginagawang paghahanda sa darating na 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference simula Hunyo 29.

Hinihintay na lamang na isapubliko ng Flying Titans ang pagpapakilala sa bago nilang manlalaro na magbibigay sa koponan ng karagdagang arsenal kasama ang beteranong lineup upang mabuo rin ang ‘Triple-Threat’ kasama sina Katrina Mae Tolentino at Desiree Cheng.

Ilang taon ring nagsilbi sa beach volleyball national team ang 26-anyos na tubong Cebu City matapos magningning nang husto sa collegiate league sa buhanginan nang ibulsa ang apat na MVP awards para sa University of Santo Tomas at isang indoor MVP upang madala sa finals ang koponan na tumapos ng runner-up sa likod ng Ateneo Blue Eagles.

Nauna nang inamin ng isang mapagkakatiwalaang source na malapit kay Rondina na prayoridad nitong makapaglaro sa indoor games upang maging malaking tulong sa kanyang pamilya dahil sa maliit na kinikita sa national squad at ibinibigay na karagdagang allowance ng Philippine National Volleyball Federation (PNVF).

“Maayos naman silang nagpaalam sa lahat, [inamin nila] na kailangan daw nilang buhayin ang pamilya nila, kaya naiintindihan naman ng lahat,” wika ng source.

Bukod kina Tolentino at Cheng, makakasama rin ni Rondina sa Choco Mucho sina Bea De Leon, Denden Lazaro-Revilla, Maddie Madayag, Isa Molde, Cherry Nunag, Maika Ortiz, Caitlin Viray, Toni Rose Ponce, Jem Ferrer, Regine Arocha, Maika Ortiz, Aduke Ogunsanya at playmaker Deanna Wong. (Gerard Arce)