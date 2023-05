Quezon City Gerflor Defenders bubuhatin nina Carmina Aganon, Alyssa Bertolano

Inilabas na ang ilang mga manlalaro ng bagong koponan sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference na Quezon City Gerflor Defenders na pangungunahan nina dating National University (NU) Lady Bulldogs spiker Carmina Aganon at University of the Philippines (UP) heavy-hitter Alyssa Bertolano ngayong darating na Hunyo 29.

Nagpasilip ng mga manlalaro sa social media ang Gerflor na mamanduhan ni dating Cignal HD Spikers coach at National University Nazareth School boys volleyball chief tactician Edgar Barroga.

Minsang naglaro ang 29-anyos na outside hitter na si Aganon sa mga koponang Petron Blaze Spikers, Foton Tornadoes at ang pinakahuli sa Generika Ayala Lifesavers noong 2019-2020 season sa Philippine SuperLiga kasama sina PLDT players Rhea Dimaculangan, Mary Anne Mendrez at Kath Arado.

Naglaro naman sa Lady Maroons si Bertolano bilang opposite hitter, kung saan lumagpak sa seventh place ang koponan sa nagdaang 85th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) kasama si Ethan Arce na lalaro na rin sa koponan.

Makakasama rin nila ng ikalawang bagong koponan, ang Farm Fresh na ititimon ni two-time National Collegiate Athletic Association champion mula College of Saint Benilde Lady Blazers at third placer Adamson University Lady Falcons sa UAAP na si coach Jerry Yee. (Gerard Arce)