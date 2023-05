Proteksyon para sa kinabukasan

“Pagod na po kami sa aming bayan.” Ito ang pahayag ni Mayor Jennifer Cruz ng Pola, Oriental Mindoro, kaugnay ng mabagal na pagresponde ng pamahalaan sa oil spill sa lugar na naganap tatlong buwan na ang nakakaraan. Si Mayor Cruz ay isa sa mga nagpahayag ng saloobin sa isinagawang pagdinig ng House ecology at natural resource committees tungkol sa nasabing oil spill na naganap nang lumubog ang MT Princess Empress noong nakaraang 28 Pebrero 2023.

Ang oil spill sa Naujan, Oriental Mindoro ay hindi lamang nagdulot ng malalaking pinsala sa kalikasan, kundi nagdulot rin ng panganib sa kabuhayan ng mga lokal na komunidad. Mahigit 200,000 na residente ng Mindoro ang apektado, at mahigit P13 bilyon ang halagang nawala sa lokal na industriya. Ito ay hindi dapat pabayaan na lumampas na parang walang nangyari, sapagkat magpapakita lamang ito ng kawalan ng pananagutan na maaaring magtulak sa iba pang mga kumpanya na magpadala ng kapabayaan.

Ang mga pangyayaring tulad ng oil spill ay nagdudulot ng malalang pinsala sa ating kapaligiran at kabuhayan. Hindi lamang nito sinisira ang likas na yaman, kundi nagreresulta rin ito sa pagkawala ng hanapbuhay at pagkabigo ng mga mangingisda na magsustento sa kanilang pamilya.

Dapat maging maingat at responsable ang mga kumpanyang nasa industriya ng pagkarga at pag-angkat ng langis. Dapat nilang tiyakin ang tamang pagsunod sa mga safety protocols at regulasyon upang maiwasan ang mga insidenteng tulad nito.

Ang mga kumpanyang nagkakamali at nagiging sanhi ng mga oil spill ay hindi dapat pabayaang walang pananagutan. Dapat itong magsilbing leksyon sa lahat na ang kalikasan ay dapat pangalagaan at hindi dapat ipagwalang-bahala. Ang pamahalaan ay may mahalagang papel na dapat gampanan sa pagpapanatili ng seguridad at proteksyon sa ating kalikasan at mga kabuhayan.

Kailangang ipatupad ang matinding parusa upang mabawasan ang posibilidad ng pagkakaroon ng mga oil spill sa hinaharap. Ang kapabayaan sa ganitong uri ng mga kalamidad ay hindi dapat palampasin. Ang buhay at kinabukasan ng mga komunidad, pati na rin ang ating kalikasan, ay nasa panganib kapag nagkakaroon ng mga oil spill.

Kailangan nating manindigan at magsama-sama upang siguruhin na ang mga nagpapakalat ng kapahamakan ay mananagot sa kanilang mga gawain. Ang kapaligiran ay ating responsibilidad, at ito ay dapat pangalagaan para sa kinabukasan ng ating bansa at ng susunod na henerasyon.