Pinay bet Rianne Mikhaela Malixi makikipagsabayan sa LPGA Tour

KUMPIYANSA, nangako nang mapuwersa at mataas na pagtatapos si Rianne Mikhaela Malixi sa unang sabak sa 74th LPGA Tour 2023 Leg 12, $2.75M Mizuho Americas Open na sasambulat sa Huwebes (Biyernes sa Maynila) sa New Jersey.

Lalahukan ang ilalarga sa Liberty National Golf Club na 72-hole, 144-player, 4-day golfest , ng mga astig na manlalaro sa pangunguna nina 2023 two-time winners at current world No. 1 Jin Young Ko ng Korea at No. 4 Lilia Vu ng Estados Unidos.

“Playing an LPGA event alongside the top pros would be a great opportunity for me to learn and gain experience,” sey ni ICTSI-back Malixi, isa sa 24 na inimbitang player buhat sa AJGA (American Junior Golf Association).

Lalaruin ang event sa Stableford scoring format.

Ang iba pang mga patok sa korona ay sina world No. 3 Lydia Ko ng New Zealand at fellow major champions Brooke Henderson ng Canada, Aussie Minjee Lee, 2021 US Women’s Open titlist Yuka Saso ng Japan na kakuwadra ni Malixi sa International Container Terminal Services, Inc. at dating world No. 1 Atthaya Thitikul ng Thailand.

(Ramil Cruz)