Performance ng Alamat nabalewala

Isa ang Pinoy boy group na Alamat sa tatlong guest performers ng Binibining Pilipinas 2023.

Ang dalawa pang guest performers ay sina Vice Ganda (na nag-perform sa swimsuit round) at Darren Espanto (na sa opening kumanta).

Ang Alamat naman ay nag-perform sa bandang deliberation part ng pageant o bago i-announce ang winners.

Ang songs nila na ‘Maharani’, ‘Say U Love Me’, ‘Sa Panaginip Na Lang’, at ’Aswang’ ang kinanta nila at tumagal ng halos kalahating oras ang performance nila.

Pero ang part nila ay hindi lumabas sa live streaming ng pageant sa Binibining Pilipinas YouTube channel gayundin sa telecast nito sa Kapamilya Channel, Metro Channel, at A2Z.

Marami ang nagulat at nagalit dahil hindi nga nila napanood mag-perform ang Alamat at ang mga nasa Araneta Coliseum lamang ang nakapanood sa grupo.

Isa sa mga nagpahayag ng kanyang pagkadismaya ay ang writer, director, at producer na si Jason Paul Laxamana.

Si Jason Paul ang may-ari ng Ninuno Media, ang management outfit na may hawak sa grupong Alamat.

“Someday, all of you will not dare cut them off. Someday,” tweet ni Jason Paul na ang tinutukoy ay ang ginawa ng Binibining Pilipinas sa grupo niyang Alamat.

Ibinihagi rin niya sa kanyang Twitter account ang larawan ng British newspaper na The Observer kung saan na-feature ang grupo.

“A year ago, @Official_ALAMAT was featured in the World section of the UK newspaper THE OBSERVER,” caption ni Jason Paul.

Nakatsikahan namin ang isang kakilalang taga-Binibining Pilipinas. Ayon sa kanya, ‘yung mahabang performance ng Alamat ay para lang talaga sa part na magde-deliberate ang judges.

Dati kasi, ang mga host at jester lang ang nag-e-entertain sa audience na nasa Araneta Coliseum habang nagaganap ang deliberation ng judges.

Gaya rin dati, delayed ang telecast at ‘livestream’ ng pageant at sa bandang announcement part lang magsasabay o magiging live ang airing nito.

Makikita rin sa poster ng Binibining Pilipinas 2023 na 8:00pm magsisimula ang pageant sa Araneta Coliseum at 9:30pm naman magsisimulang mapanood ito sa TV at sa YouTube.

Hindi naman sure ang nakatsikahan namin kung may permit ba ang Binibining Pilipinas para TV at online rights ng mga kantang pinerform ng Alamat.

Mahigpit kasi ang YouTube pagdating sa copyright claims at puwedeng ma-copyright strike ang channel ng Binibining Pilipinas kung wala silang pahintulot na gamitin ang mga nasabing kanta. (Byx Almacen)