PBBM ‘di isusugal SSS, GSIS pondo sa Maharlika

Hindi gagamitin sa Maharlika Investment Fund (MIF) ang mga pension fund tulad ng Social Security System at Government Service Insu­rance Service (GSIS).

Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. bilang sagot sa agam-agam ng ilang senador na baka malugi at mawala ang pondo.

“We have no intention of using ng pera – kukuha tayo ng pera ng pension fund. That’s not the it’s a – okay. [How do I explain this?] We will not use it as a seed fund,” anang pangulo.

Gayunman, kung magdesisyon ang board ng SSS at GSIS na mamuhunan sa MIF, bahala na umano sila rito.

“If a pension fund, which is what pension funds do is they invest. If the pension fund decides the Maharlika Fund is a good investment, it’s up to them if they want to invest in it. So not only pension fund but corporations. Mga fund — iyan lang ang ginagawa nila pinapalaki nila ang pera nila para mayroon silang maibigay,” dagdag ng pangulo.

Ang Senate Bill No. 2020 o Maharlika Investment Fund Act of 2023 ay inaprubahan na sa ikatlong pagbasa ng Senado nitong Miyerkoles nang madaling-araw sa botong 19-1-1. Tanging si Senadora Risa Hontiveros ang bumoto kontra sa panukala habang nag-abstain si Senadora Nancy Binay.

Wala sa plenaryo sina Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III, Senador Francis Escudero at Senadora Imee Marcos noong magbotahan sa panukala alas-2:32 nang madaling-araw.

Sa bersiyon ng Senado, ipagbabawal ang investment sa MIF mula sa SSS, GSIS, Philippine Health Insurance Corp., Home Development Mutual Fund, Overseas Workers Welfare Administration at Philippine Veterans Affairs Office. Maaari pa itong mabago pagsalang sa bicameral conference committee. (Aileen Taliping/Dindo Matining)