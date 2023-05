Paalam ‘Eat Bulaga’ 

Ang daming nagtanong nitong May 31 ng tanghali, “Bakit replay ang ‘Eat Bulaga’?”

Ang daming nag-abang sa kasagutan, at habang nag-i-stream nga ang replay ng ‘Eat Bulaga’ sa YouTube ay biglang lumantad sa publiko sina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, na mabigat ang pakiramdam.

Alam mo agad na may mahalagang anunsyo ang TVJ, at heto nga ang kanilang pahayag.

“Hello! Pumasok ho kaming lahat ngayong araw para makapagtrabaho. Pero hindi po kami pinayagang umere ng new management. Hindi kami pinayagang mag-live ng new management,” bungad na pahayag ni Tito.

“Kung natatandaan po ninyo, July 30, 1979 nang simulan namin ang ‘Eat Bulaga’. At 44 years na po ngayong taon na ito. Kaya naman lubos ang aming pasalamat sa mga naging tahanan namin. Unang-una ang RPN-9 for 9 years. Ang ABS-CBN for 6 years. At ang GMA for 28 years. Thank you very much,” sabi ni Joey, na bakas na bakas ang lungkot sa mukha at tinig.

“Nagpapasalamat po kami sa lahat ng advertisers, mula 1979, na nagmahal, nagtiwala, at sumuporta sa amin,” dugtong na saad ni Vic.

“Gano’n din po sa inyo mga Dabarkads, sa inyong pagmamahal, naging bahagi ng inyong tanghalian. Lubos din ang aming pasalamat kay Mr. Tony Tuviera, sa pagkakaibigan, sa pagiging bahagi ng aming pamilya. At higit sa lahat sa panginoong Diyos, na kahit kailan hindi Niya kami pinabayaan,” dugtong naman ni Tito, at maririnig mo nga ang palakpakan sa paligid.

Pero heto na nga ang pinakamalungkot na pahayag na mula mismo kay Vic…

“Hindi na ho namin iisa-isahin ang laman ng aming mga puso, at damdamin. Ang hangad lang po namin ay makapagtrabaho ng mapayapa, walang maagrabyado, at may repeto sa bawat isa,” pahayag ni Vic, at ramdam mo ang gumagaralgal na tinig niya, at matinding lungkot ang makikita sa mukha niya.

“Simula ngayong araw, May 31, 2023, kami po ay magpapaalam na!” sabi ni Vic.

“Sa TAPE Incorporated. Karangalan po namin na kami ay nakapaghatid ng tuwa’t saya, mula Batanes hanggang Jolo, at naging bahagi ng buhay niyo.

“Maraming-maraming salamat sa inyong lahat, hanggang sa muli, saan man kami dalhin ng tadhana. Tuloy ang isang libo’t isang tuwa!” mensahe pa ni Vic.

Maririnig ang malalakas na palakpakan sa paligid. At ramdam mo rin na hindi naman dito nagtatapos ang lahat, lalo na sa sabay-sabay na pagtaas ng kanang kamay ng TVJ.

At ako mismo, bilang isang naging empleyado ng ‘Eat Bulaga’ noon (sa portion ng ‘Aminin’) na umabot nang halos limang taon, ramdam ko ang lungkot, lalo na at marami akong kakilala sa ‘Eat Bulag’a na nakasama ko sa mahabang panahon.

At nakakadurog ng puso ang yakapan ng lahat ng mga host ng Eat Bulaga.

“We love you!” sabi ni Vic.

Paalam…